Панарин догнал Сёмина и Брылина по голам в плей-офф НХЛ
Поделиться
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2).
Эта заброшенная шайба стала для Панарина 15-й в розыгрышах плей-офф НХЛ. Таким образом, он догнал по этому показателю Александра Сёмина и Сергея Брылина и вышел на 19-е место. Для этого Панарину потребовалось сыграть в 45 матчах, у Фёдорова их 51, а у Брылина – 109.
Кроме того, Панарин в этом матче отметился и результативной передачей. Эти очки позволили Артемию обогнать Алексея Житника в рейтинге российских игроков по количеству очков в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги. Хоккеист набрал 41 очко и расположился на 18-м месте в рейтинге.
Новость по темеВидео гола Артемия Панарина в матче с «Тампой»
Комментарии
- 2 июня 2022
-
14:15
-
13:52
-
13:05
-
12:37
-
11:19
-
10:50
-
10:17
-
09:53
-
09:36
-
09:22
-
08:53
-
08:25
-
07:59
-
07:55
-
07:33
-
07:05
-
06:52
-
06:52
-
06:44
-
06:37
-
06:30
-
06:30
-
06:25
-
06:19
-
06:03
-
05:58
-
05:51
-
05:24
-
04:51
-
04:43
-
04:25
-
03:58
-
03:39
-
03:28
- 1 июня 2022
-
23:07
Партнерский контент