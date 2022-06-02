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Панарин догнал Сёмина и Брылина по голам в плей-офф НХЛ

Панарин догнал Сёмина и Брылина по голам в плей-офф НХЛ
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился голом в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:2).

Эта заброшенная шайба стала для Панарина 15-й в розыгрышах плей-офф НХЛ. Таким образом, он догнал по этому показателю Александра Сёмина и Сергея Брылина и вышел на 19-е место. Для этого Панарину потребовалось сыграть в 45 матчах, у Фёдорова их 51, а у Брылина – 109.

Кроме того, Панарин в этом матче отметился и результативной передачей. Эти очки позволили Артемию обогнать Алексея Житника в рейтинге российских игроков по количеству очков в матчах плей-офф Национальной хоккейной лиги. Хоккеист набрал 41 очко и расположился на 18-м месте в рейтинге.

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