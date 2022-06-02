Юаким Нордстрём подписал контракт с «Давосом»
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Бывший нападающий московского ЦСКА Юаким Нордстрём подписал контракт со швейцарским «Давосом», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение с Нордстрёмом подписано на два года. Хоккеист покинул московский ЦСКА в начале марта.
30-летний форвард выступал за московских армейцев с лета 2021 года. На его счету 29 матчей и 14 (3+11) очков в КХЛ.
Ранее хоккеист долгое время играл в Национальной хоккейной лиге. Он выступал за «Чикаго Блэкхоукс», «Каролину Харрикейнз», «Бостон Брюинз» и «Калгари Флэймз». Также игрок принимал участие в чемпионате мира – 2022 за сборную Швеции и забил два гола в семи играх группового этапа. В плей-офф на его счету одна передача в одной встрече.
После ухода из ЦСКА форвард признавался, что не жалел о своём решении.
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