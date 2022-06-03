Францоуз вышел на второе место по матчам «на ноль» в плей-офф НХЛ в истории «Колорадо»

В Денвере на стадионе «Болл-Арена» завершился второй матч финала Западной конференции Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:0.



Чешский голкипер хозяев Павел Францоуз провёл этот матч «на ноль», отразив 24 броска. Это второй сухой матч в плей-офф НХЛ за «Колорадо». Данная цифра помогла ему подняться на второе место в истории клуба по этому показателю. Первое место у Патрика Руа, который имеет в своей копилке 18 матчей «на ноль» в плей-офф Национальной хоккейной лиги.



Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».



Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте турнирного зачёта, набрав 104 очка.

Новость по теме Голкипер «Колорадо» прокомментировал вторую подряд победу над «Эдмонтоном»