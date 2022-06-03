«Павел, ты слишком полезен для этого мира». В «Колорадо» прокомментировали шат-аут вратаря

Чешский голкипер «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз провёл матч с «Эдмнотон Ойлерз» «на ноль», отразив 24 броска. В клубе лестно похвалили своего стража ворот.

«Павел, ты слишком полезен для этого мира», — написали в пресс-службе «Колорадо».

Это второй сухой матч в плей-офф НХЛ за «Колорадо». Данная цифра помогла ему подняться на второе место в истории клуба по этому показателю. Первое место у Патрика Руа, который имеет в своей копилке 18 матчей «на ноль» в плей-офф Национальной хоккейной лиги.



Напомним, в предыдущем раунде «Колорадо» выбил из турнира «Сент-Луис Блюз», а «Эдмонтон» обыграл «Калгари Флэймз».



Регулярный чемпионат НХЛ «Колорадо» завершил на первом месте Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Эдмонтон», в свою очередь, финишировал на пятом месте турнирного зачёта, набрав 104 очка.