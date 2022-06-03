Кадри — о 3 очках с «Ойлерз»: я играю с великими хоккеистами, это не только моя заслуга
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри прокомментировал победу во второй встрече финала Западной конференции Кубка Стэнли — 2022 с «Эдмонтон Ойлерз» (4:0). 31-летний игрок набрал три балла в прошедшей игре.
«Я играю с великими хоккеистами, в этом не только моя заслуга. «Лехки» (Арттури Лехконен. — прим. «Чемпионата») пару раз проделал отличную работу, найдя меня шайбой. Микко (Рантанен. — прим. «Чемпионата»), мне не нужно ничего о нём говорить. Невероятный игрок. Мы все понимаем, что такое хоккей плей-офф. Каждый вносит свой вклад, приходится усердно работать», — приводит слова Кадри официальный сайт НХЛ.
Напомним, счёт в серии — 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч состоится в воскресенье, 5 июня, в Эдмонтоне. Начало — в 3:00 мск.
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