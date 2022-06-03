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«Салават» сообщил о возвращении голкипера Андрея Кареева

«Салават» сообщил о возвращении голкипера Андрея Кареева
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Пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» объявила о возвращении голкипера Андрея Кареева.

Последние два сезона 27-летний вратарь выступал в чемпионате Финляндии за клуб ТПС, став вместе с командой вице-чемпионом в прошедшем чемпионате, в финальной серии уступив «Таппаре» (1-4).

В 50 матчах регулярного чемпионата Кареев одержал 25 побед, отразив 92,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. В плей-офф на его счету 18 встреч, из которых он выиграл девять. Процент отражённых бросков — 92,6%, он пропускал 1,88 шайбу в среднем за игру.

Отметим, что Кареев ранее выступал за «Салават Юлаев» в сезонах-2017/2018 — 2019/2020. Также он играл за новокузнецкий «Металлург» и «Нефтехимик». Всего голкипер провёл в КХЛ 146 встреч, отразив 92,3% бросков, коэффициент надёжности — 2,55.

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