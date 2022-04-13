Гендиректор «Салавата»: сделали предложение Карееву, но пока не совпали наши интересы

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал о переговорах с российским голкипером ТПС Андреем Кареевым.
«Мы ведём переговоры с Кареевым. Сделали предложение ему, пока не совпали наши интересы. Пока переговоры не продвигаются. Андрей достаточно молодой игрок, я бы избрал несколько иной способ возвращениям. Он сделал большой шаг, мы посмотрели матчи. Он играет по-другому, не как в КХЛ. Провёл большую работу, у него отличный тренер по вратарям. Переговоры будут продолжены, кто их продолжит, пока неизвестно нам предлагали обменять права. Но мы пока не договорились. У нас есть проблема во вратарской линии, у нас есть ещё один кандидат. Так же есть плеяда молодых, которые получат шансы зайти в состав. Этот год будет возможностью для молодых вратарей системы. Мы в них уверены. Но понятно, что роль вратаря в команде очень занимательна. Здесь много рисков. С одним из кандидатов мы договорились. Решим нюансы и подпишем контракт», — передаёт слова Баширова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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