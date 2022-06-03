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Форвард «Ак Барса» оценил итоги сезона для футбольного «Спартака»

Форвард «Ак Барса» оценил итоги сезона для футбольного «Спартака»
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Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов поделился мнением о сезоне футбольного «Спартака», болельщиком которого он является.

«Как оценю работу Ваноли, и что вообще делать красно-белым? Конечно, всегда переживал за «Спартак». Тренеры часто меняются, и это, наверное, самая главная из бед красно-белых. Нет какого-то одного специалиста, чтобы, наконец, прийти хоть к чему-то. После Карреры, например, мне нравился Тедеско. То, как он руководил командой, его эмоциональность, как команда бурлила, хоть и не всё получалось. Но я считаю, что при нём «Спартак» достойно выступал, была какая-то картинка в игре.

Мало иметь хороший состав, нужно ещё и правильно использовать его сильные стороны. А не так, что понабрал футболистов, а они у тебя кто сидит, кто болеет. Сейчас работает Ваноли, тоже итальянец, но пока тяжело понять. Прыгает там, бесится. Вот на предсезонном турнире «Спартак» всех разрывал — я вообще не понимал, «Спартак» ли это. Вот, думал, сезон будет отличным. А потом поехало… совсем в другую сторону.

У меня, как у диванного эксперта, тоже такое мнение сейчас: они его там сливают, что ли? Соболев с Джикией там коллектив разлагают, что ли? (смеётся) Я тоже так могу сказать, как отдельные якобы болельщики. Но не буду. Хорошо, что Кубок России выиграли, скрасили сезон. Но десятое место – это, конечно… Хотя думаю, что в Лиге Европы «Спартак» играл совсем по-другому. Как будто в чемпионате другие футболисты надевали форму основного состава.

Ваноли должен остаться? Думаю, нет особого смысла менять тренера», — цитирует Лукоянова «Татар-информ».

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