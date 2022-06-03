Американский журналист: в 2011-м Овечкин был больше, чем снайпером

Американский журналист The Athletic Дом Лущишин в контексте встречи капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида и нападающего «Колорадо Эвеланш» Натана Маккиннона составил топ лучших противостояний игроков во всех плей-офф с 2010 года. В топ-4 попала встреча 2011 года между Александром Овечкиным и Мартеном Сан-Луи во втором раунде. Журналист присудил этому противостоянию рейтинг 9,2 из 10.

«На бумаге это выглядело как одно из лучших противостояний за всю историю. Мартен Сан-Луи только что завершил сезон вторым по результативности с 99 очками — второй год подряд с 90+ баллами. В 2011 году он также показал себя больше, чем просто снайпером, продемонстрировав одни из своих лучших показателей при игре «пять на пять». Что касается Овечкина, то год был неудачным, но он всё ещё Овечкин и в том сезоне занимал четвёртое место по GSVA (число побед команды, добытое усилиями конкретного хоккеиста. — Прим. «Чемпионата»). Он по-прежнему считался вторым лучшим игроком в мире благодаря богатому опыту. Его результативность действительно снизилась в 2011 году, но большая часть этого выглядела как невезение (он забросил 7,3% шайб в большинстве), поскольку остальные его основные показатели по-прежнему находились на высоком уровне. Тогда Овечкин был больше, чем снайпером. Он был силой, с которой считались при игре «пять на пять».

Но иногда даже самые лучшие противостояния не оправдывают ожиданий. В данном случае это было больше связано с командой Овечкина, которая как карточный домик сложилась против «Тампы». «Кэпиталз» бесцеремонно проиграли «Лайтнинг», но Овечкин внёс свою лепту, набрав четыре очка в четырёх встречах и доминируя в ходе матчей. У Сан-Луи было пять очков, но он выглядел хуже при игре «пять на пять» — особенно в редкие минуты игры лично против Овечкина», — приводит слова Лущишина The Athletic.