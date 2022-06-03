Журналист The Athletic высказался о добавлении Овечкина в список разочарований плей-офф

Обозреватель The Athletic Шон Макиндо прокомментировал добавление в символическую сборную главных разочарований плей-офф Национальной хоккейной лиги капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Голы — это его хлеб, но на сей раз в плей-офф он почти не забивал, лишь раз поразив ворота соперника в шестиматчевой серии, в которой «Вашингтон» проиграл «Флориде». Никто не обвинил бы его в итоговом поражении, ведь никто и не ждал того, что «Кэпиталз» способны пройти лучшую команду регулярки или даже хотя бы задержаться в этой серии надолго. Но если учесть, что две победы из четырёх «Флорида» одержала в овертаймах, то даже один или два гола в исполнении Ови могли бы полностью поменять результат», — приводит слова журналиста The Athletic.