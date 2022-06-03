Журналист ESPN: вы не убедите меня в том, что лучшего в мире вратаря зовут не Василевский

Экс-вратарь НХЛ и аналитик ESPN Брайан Буше высказался о противостоянии российских голкиперов Игоря Шестёркина и Андрея Василевского в финале Восточной конференции между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Гибкость, ловкость и физические данные Шестёркина и Василевского, на мой взгляд, выделяются больше, чем у других вратарей. Они могут располагаться так, как не могут многие вратари. В их исполнении это кажется таким простым.



Возможно, ещё сильнее интригует то, как один из этих вратарей будет противостоять огневой мощи «Колорадо» или «Эдмонтона». Все же говорят, что в Кубке Стэнли побеждает команда с лучшей защитой и лучшим голкипером. Что ж, посмотрим, что получится в итоге. Мне просто не терпится это увидеть. Я знаю, что Шестёркин возьмёт в этом году «Везину», но вы не убедите меня в том, что лучшим в мире является вратарь, фамилия которого не Василевский», — приводит слова Буше The Athletic.