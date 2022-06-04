Игроку предложили выбор на преддрафтовом интервью: $ 10 со стульчака или $ 50 — из унитаза

«Монреаль Канадиенс» на преддрафтовом интервью задал шведскому защитнику Калле Оделиусу вопрос, что он выберет: взять $ 10 со стульчака или достать $ 50 непосредственно из унитаза. Калле выбрал 50. Об этом сообщает журналист Скотт Виллер в «Твиттере».



Напомним, драфт НХЛ – 2022 состоится с 7 по 8 июля в Монреале (Канада) на арене «Белл-центр».

На последнем юниорском чемпионате мира защитник принял участие в шести играх, в которых отдал четыре результативные передачи. Вместе со шведской сборной он стал победителем турнира.

Отметим, что первый выбор на драфте останется за «Монреаль Канадиенс».

По итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль» занял 16-е место в Восточной конференции, набрав 55 очков в 82 играх.