Кейн травмировал Кадри. Игрок «Колорадо» может больше не сыграть в серии с «Эдмонтоном»

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит третий матч серии финала плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимает «Колорадо Эвеланш». Идёт третий период, в матче ничья – 2:2, в серии преимущество на стороне «Колорадо» – 2-0.

По ходу первого периода нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кейн в игровом эпизоде толкнул клюшкой в спину форварда соперника Назема Кадри, после чего тот сильно ударился о бортик и не смог продолжить игру. За данный приём Кейн был наказан пятиминутным штрафом.

ВИДЕО столкновения можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Травмированный хоккеист с высокой долью вероятности больше не примет участия в матчах данной серии, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер в своём «твиттере».

Следующая игра между командами состоится в ночь на 7 июня и начнётся в 03:00 мск.