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Форвард «Тампы» Перри был удалён после игры высоко поднятой клюшкой против Шестёркина

Форвард «Тампы» Перри был удалён после игры высоко поднятой клюшкой против Шестёркина
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В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» продолжается третий матч финальной серии Восточной конференции в рамках Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В середине второго периода счёт 2:0 в пользу «Рейнджерс».

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий «Тампы» Кори Перри сыграл высоко поднятой клюшкой против российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина, после чего был наказан двухминутным штрафом. Видео с эпизодом можно посмотреть по ссылке.

Напомним, счёт в полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2-0 в пользу «Рейнджерс». В другой серии 1/2 финала встречаются «Колорадо Эвеланш» и «Эдмонтон Ойлерз», счёт — 3-0 в пользу «лавин».

«Тампа» является действующим обладателем Кубка Стэнли, в финале-2021 обыграв «Монреаль Канадиенс» (4-1).

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