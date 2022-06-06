Артемий Панарин превзошёл результаты Вячеслава Фетисова и Андрея Маркова в НХЛ

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» продолжается третий матч финальной серии Восточной конференции в рамках Кубка Стэнли — 2022 между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». После второго периода счёт 2:1 в пользу «рейнджеров».



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две результативные передачи во втором периоде. Таким образом, на его счету стало 28 голевых пасов за карьеру в плей-офф НХЛ. По этому показателю среди россиян он превзошёл результаты Вячеслава Фетисова, Дмитрия Миронова (у обоих — по 26) и Андрея Маркова (27), сравнявшись с Александром Радуловым. Нападающие делят 17-е и 18-е места.



Кроме того, Панарин вошёл в топ-5 действующих российских хоккеистов по числу результативных передач. Больше только у Евгения Кузнецова (38), Александра Овечкина (69), Никиты Кучерова (95) и Евгения Малкина (113).



Напомним, счёт в полуфинальной серии Кубка Стэнли — 2-0 в пользу «Рейнджерс».