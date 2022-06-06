В «Торпедо» прокомментировали подписание контракта с японским хоккеистом

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров прокомментировал подписание контракта с японским нападающим Ю Сато.

«Это игрок на развитие. Но самое главное – у него просмотровый контракт. Он раньше уже играл в России, воспитанник команды МХЛ – «Крыльев Советов». Хотим посмотреть, как он выглядит сейчас. В дальнейшем сборы покажут, достоин ли он получить шанс в КХЛ, как и другие находящиеся на просмотре игроки, включая собственных воспитанников», – сказал Максим Гафуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.

Отметим, что Ю Сато в детстве занимался в школе московских «Крыльев Советов».



В сезоне-2017/2018 хоккеист выступал на чемпионате России до 16 лет за «Крылья», после чего уехал в Финляндию и играл за три разных возраста в клубе «Киекко-Вантаа». Затем нападающий выступал за «Квебек Ремпартс» в QMJHL и «Линкольн Старз» в USHL. Также на его счету девять игр за молодёжную сборную Японии.