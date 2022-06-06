Путин наградил Владислава Третьяка орденом Александра Невского
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Указом Президента РФ Владимира Путина от 6 июня 2022 года награждён орденом Александра Невского, сообщает официальный сайт ФХР.
Ранее Президент России поздравил Третьяка с 70-летием, а также отметил значимый вклад в развитие спорта.
Напомним, Третьяк является президентом Федерации хоккея России с 2006 года. Во время его руководства сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду 2018 года, а также четыре раза стала чемпионом мира (2008, 2009, 2012, 2014). В мае специалист был переизбран на эту должность.
Ранее ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации сначала в 2022 году, а затем и в 2023-м.
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