Путин наградил Владислава Третьяка орденом Александра Невского

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Указом Президента РФ Владимира Путина от 6 июня 2022 года награждён орденом Александра Невского, сообщает официальный сайт ФХР.

Ранее Президент России поздравил Третьяка с 70-летием, а также отметил значимый вклад в развитие спорта.



Напомним, Третьяк является президентом Федерации хоккея России с 2006 года. Во время его руководства сборная России по хоккею выиграла Олимпиаду 2018 года, а также четыре раза стала чемпионом мира (2008, 2009, 2012, 2014). В мае специалист был переизбран на эту должность.

Ранее ИИХФ решила отстранить российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой международной федерации сначала в 2022 году, а затем и в 2023-м.