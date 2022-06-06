Антон Корредор возглавил молодёжную команду московского «Динамо»
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Молодёжная команда московского «Динамо» сообщила об изменениях в тренерском штабе команды. Два специалиста покинули команду — это главный тренер Ярослав Люзенков и старший тренер Эдуард Волков. Новым тренером динамовской молодёжки стал Антон Корредор, входивший в штаб команды с прошлого года.
Также Корредор имеет двадцатилетний опыт работы. Кроме того, он входит в тренерский штаб юниорской и молодёжной сборных России.
По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло четвёртое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-оф, где в первом раунде переиграло петербургское «Динамо», а во втором — уступила будущему победителю Кубка Харламова «СКА-1946».
Сезоном ранее трофей завоевали динамовцы, которыми руководил Ярослав Люзенков.
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