Антон Корредор возглавил молодёжную команду московского «Динамо»

Молодёжная команда московского «Динамо» сообщила об изменениях в тренерском штабе команды. Два специалиста покинули команду — это главный тренер Ярослав Люзенков и старший тренер Эдуард Волков. Новым тренером динамовской молодёжки стал Антон Корредор, входивший в штаб команды с прошлого года.

Также Корредор имеет двадцатилетний опыт работы. Кроме того, он входит в тренерский штаб юниорской и молодёжной сборных России.

По итогам прошлого сезона «Динамо» заняло четвёртое место в таблице Западной конференции и вышло в плей-оф, где в первом раунде переиграло петербургское «Динамо», а во втором — уступила будущему победителю Кубка Харламова «СКА-1946».

Сезоном ранее трофей завоевали динамовцы, которыми руководил Ярослав Люзенков.