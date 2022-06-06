Нападающий «Тампы» Пойнт не сыграет в четвёртом матче серии с «Рейнджерс»

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о том, что 26-летний канадский форвард «молний» Брейден Пойнт не сможет сыграть в четвёртом матче серии плей-офф с «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщает Sportsnet.



Напомним, Пойнт несколько дней работает с командой, но в заявку на матчи финальной серии Восточной конференции до сих пор не попадал. Он провёл всю семиматчевую серию с «Торонто Мэйпл Лифс» (4-3), а затем пропустил все встречи с «Флоридой Пантерз» (4-0). В нынешнем плей-офф на счету Брейдена две заброшенные шайбы и две результативные передачи.



После трёх игр финальной серии Восточной конференции «Тампа» уступает со счётом 1-2. Первую встречу «Рейнджерс» выиграли 6:2, вторую – 3:2. В третьем матче «Тампа-Бэй» выиграла дома со счётом 3:2. Четвёртый команды проведут также на домашнем льду «Тампы».