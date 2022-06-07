Купер: раньше казалось, что великие вратари появляются в Квебеке. Теперь очередь русских

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер поделился мнением о противостоянии российских голкиперов Игоря Шестёркина и Андрея Василевского в финале Восточной конференции между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «молниями».

«Были времена, когда казалось, что все великие вратари появляются в Квебеке. Затем Финляндия и Швеция стали источниками больших талантов среди голкиперов. Теперь настала очередь русских, и вы видите величие их школы в этих двух парнях, Шестёркине и Василевском», — приводит слова Купера New York Times.



26-летний Шестёркин в текущем плей-офф сыграл 17 матчей, в которых одержал 10 побед при коэффициенте надёжности 2.62 и 93% отражённых бросков. 27-летний Василевский принял участие в 14 встречах, в которых отпраздновал девять побед, в среднем парируя 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2.54.



Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Рейнджерс». Четвёртый матч пройдёт в Тампе в ночь с 7 на 8 июня мск и стартует в 03:00.