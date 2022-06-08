Кучеров забросил в ворота «Рейнджерс» в третьем матче кряду. Это его 7-я шайба в плей-офф

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит четвёртый матч финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт 2-й период, хозяева ведут – 2:0, в серии впереди гости – 2-1.
На 13-й минуте второй двадцатиминутки 28-летнему российскому форварду «Тампы» Никите Кучерову удалось удвоить преимущество своей команды в счёте. Результативные передачи на свой счёт записали Ян Рутта и Ондржей Палат.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Таким образом, на счету Кучерова уже семь голов и 14 результативных передач в 15 матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Примечательно, что Никита забрасывает в ворота Игоря Шестёркина уже в третьем матче кряду.
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