Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Кучеров — уникальный российский хоккеист НХЛ, но совершает грязные и подлые поступки, Кучеров ткнул Шестёркина, видео

Кучеров двигает легенд НХЛ, переписывая историю. Но за его поведение иногда просто стыдно
Лев Лукин
Кучеров уникальный российский хоккеист НХЛ
Комментарии
В третьем матче серии с «Рейнджерс» Никита обошёл Овечкина и Лемье, но чуть не травмировал Шестёркина.

Плей-офф НХЛ — время Никиты Кучерова. В последние три года это аксиома: российский лидер «молний» может уходить в тень в регулярке или вообще пропустить её полностью из-за травмы, но в розыгрыше Кубка Стэнли мы вновь видим потрясающего, умнейшего мастера, набирающего очки пачками и делающего разницу для «Тампы».

В нынешнем плей-офф Кучеров сначала помог «Лайтнинг» приложить «Торонто» в семи матчах (хоть и не стал главным героем в той серии), а затем провёл «молний» кратчайшим путём в финал конференции, минуя «Флориду». Как раз в противостоянии с «пантерами» мы и увидели того Никиту, который не щадит соперников своим мощнейшим хоккейным интеллектом, техникой, грацией и уникальным чутьём: 7 (2+5) очков за четыре игры, из них четыре балла в третьей встрече, после которой «Флорида» окончательно поняла, что пора сдаваться.

Сейчас у «Тампы» идёт самая тяжёлая серия плей-офф за три сезона: «Рейнджерс» обыграли «молний» два раза подряд (невиданное дело!), да и все секреты Василевского парни с Бродвея пока разгадывают.

В такой ситуации необходима помощь лидеров, и Кучеров взял спасение «Тампы» в свои руки. «Проспав» первый матч, Никита включился во втором, поучаствовал в обеих шайбах «Тампы» и направил её к камбэку — лишь Шестёркин был против.

В третьей же встрече «Рейнджерс» не помогла даже магия своего великолепного стража ворот: Кучеров сначала лично распечатал Игоря при счёте 0:2, затем помог Стэмкосу сравнять счёт, ну а на последней минуте нарисовал фирменную гениальную передачу на победный гол Палату. Ведомая Кучеровым «Тампа» вытащила тяжелейший матч и одержала, возможно, ключевую победу в серии.

«Тампа» была близка к катастрофе! Обладателя Кубка Стэнли спас мощнейший Кучеров «Тампа» была близка к катастрофе! Обладателя Кубка Стэнли спас мощнейший Кучеров

Бомбардирские подвиги Кучерова в трёх последних плей-офф не проходят бесследно для статистики НХЛ всех времён и народов. Никита заколачивает очки и почти в каждом матче двигает кого-либо в какой-нибудь исторической гонке.

Например, ещё после второй игры восточного финала Кучеров сравнялся с форвардом «Филадельфии» 80-х годов Брайаном Проппом по количеству матчей с 2+ очками в плей-офф для крайних нападающих, войдя в топ-7 за всю историю лиги по этому показателю. После третьей встречи с «Рейнджерс» в активе Кучерова 43 таких матча, и это чистое седьмое место в списке — больше только у признанных легенд, но уже в нынешнем плей-офф Никита легко может попасть в пятёрку.

Лидеры НХЛ по матчам с 2+ очками в плей-офф среди крайних форвардов
ИгрокМатчи с 2+ очками в плей-офф
1Яри Курри60
2Гленн Андерсон56
3Бретт Халл51
4Яромир Ягр50
5Майк Босси44
6Горди Хоу44
7Никита Кучеров43

А что там по матчам с 3+ очками? Ведь Кучеров в третьей игре серии с «Рейнджерс» набрал 1+2. Тут Никита тоже уже в компании легенд — причём не только с амплуа крайних форвардов: россиянин стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось провести 20 игр в Кубке Стэнли с такой результативностью. Кучеров, кстати, по этому показателю догнал Ягра, ну а среди соотечественников Никите просто нет равных.

Лидеры НХЛ по матчам с 3+ очками в плей-офф
ИгрокМатчи с 3+ очками в плей-офф
1Уэйн Гретцки59
2Марк Мессье30
3Яри Курри28
4Денис Савар21
5Яромир Ягр20
6Никита Кучеров20

Понемногу Кучеров, проведший пока не так уж и много матчей в плей-офф, продвигается и в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли. В 127-й кубковой встрече Никита набрал 147-е очко, что позволило ему оторваться от Криса Челиоса и Ларри Робинсона (по 144 балла) и обойти легенду «Далласа» Майка Модано (146). Сейчас Кучеров делит 32-33-е места с Марком Рекки, который сыграл в плей-офф НХЛ на 62 матча больше, чем россиянин.

До попадания в топ-30 бомбардиров Кубка Стэнли всех времён Кучерову осталось набрать лишь три очка — мало сомнений, что с этой задачей он справится уже по ходу серии с «Рейнджерс». Кстати, в этой тридцатке сейчас лишь двое россиян — Евгений Малкин (14-е место) и Сергей Фёдоров (17-е).

Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли за всю историю НХЛ
ИгрокМатчиОчки (гол+пас)
1Уэйн Гретцки208382 (122+260)
2Марк Мессье236295 (109+186)
3Яри Курри200233 (106+127)
4Гленн Андерсон225214 (93+121)
5Яромир Ягр208201 (78+123)
...14Евгений Малкин177180 (67+113)
...17Сергей Фёдоров183176 (52+124)
...29Стэн Микита155150 (59+91)
...30Мариан Хосса205149 (52+97)
...31Брайан Пропп160148 (64+84)
...32Никита Кучеров127147 (50+97)
...33Марк Рекки189147 (61+86)

Любопытно, что из всех лучших бомбардиров Кубка Стэнли Кучеров уступает только пятерым хоккеистам по средней результативности за одну игру плей-офф. У Никиты показатель 1,16, выше лишь у Босси (1,24), Марио Лемье (1,61), Курри (1,17), Мессье (1,25) и Гретцки (1,84).

По количеству голевых передач в плей-офф прирождённый плеймейкер Кучеров сегодня переместился на 25-е место в истории Кубка Стэнли. Никита обошёл Криса Пронгера, Марио Лемье и Бобби Смита, сравнялся с Жаном Беливо, Роном Фрэнсисом и Марианом Хоссой. Важно, что почти у всех вышеназванных хоккеистов сыграно на порядок больше кубковых матчей, чем у Кучерова. Особняком здесь стоит только СуперМарио, которого Кучеров уже превзошёл на 20 игр.

Согласитесь, вызывает восхищение тот факт, что Кучеров, находящийся лишь примерно в середине своей карьеры НХЛ (дай бог, чтобы травмы в будущем обходили Никиту стороной), уже достойно ведёт соперничество с настоящими глыбами НХЛ прошлых лет, с признанными суперзвёздами мирового хоккея. По сути, в Кубке Стэнли Кучеров такой же уникальный российский игрок, как Овечкин со своими многочисленными достижениями в регулярке. И особенная крутость Куча как раз в том, что его личные успехи напрямую влияют на серьёзнейшие победы команды — два подряд Кубка Стэнли «Тампы» ярчайший тому пример.

При этом статистически лучшим россиянином в истории плей-офф НХЛ Кучеров пока не стал. В нынешнем розыгрыше он обошёл Овечкина по очкам, ворвался в топ-3, но ещё прилично уступает Фёдорову и Малкину.

Лучшие российские бомбардиры в истории плей-офф НХЛ
ИгрокМатчиОчки (гол+пас)
1Евгений Малкин177180 (67+113)
2Сергей Фёдоров183176 (52+124)
3Никита Кучеров127147 (50+97)
4Александр Овечкин147141 (72+69)

По голевым передачам среди россиян Кучеров (97 паса) также третий после Фёдорова (124) и Малкина (113) — в этом плей-офф Никита подвинул на четвёртое место Сергея Зубова (93).

А вот по голам Кучеров ещё только четвёртый. Хотя ясно, что заброшенные шайбы — это не основной профиль Никиты.

Лучшие российские снайперы в истории плей-офф НХЛ
ИгрокМатчиГолы
1Александр Овечкин14772
2Евгений Малкин17767
3Сергей Фёдоров18352
4Никита Кучеров12750

Всё те же соперники у Кучерова и в списках лучших из лучших россиян при игре в большинстве в Кубке Стэнли. По очкам Никита (63 балла) сегодня обошёл Овечкина (61), но пока уступает Фёдорову (69) и Малкину (81).

По голам при реализации лишнего Куч (17 шайб) ещё во второй игре серии с «Рейнджерс» оторвался от Фёдорова и Дацюка (по 15), но ещё солидно проигрывает Овечкину с Малкиным (по 28).

«Кучеров угрожал мне расправой». Новая дуэль русских мегазвёзд в плей-офф НХЛ «Кучеров угрожал мне расправой». Новая дуэль русских мегазвёзд в плей-офф НХЛ

Так что Кучеров не только тащит «Тампу» к уже третьему подряд Кубку Стэнли, но и параллельно переписывает историю НХЛ. И это замечательно, ведь в плей-офф лучшей лиги мира российской публике тоже необходим свой герой. Однако не секрет, что Кучеров — человек с непростым характером, способный иногда делать вещи, за которые становится просто стыдно.

Речь о грязных поступках на льду, которые Кучеров уже неоднократно совершал в своей карьере. Как правило, в тот момент, когда у его команды не получалась игра.

Хрестоматийная иллюстрация «тёмной» стороны Кучерова — эпизод из плей-офф-2019, в котором «Тампа» оглушительно провалилась в первом же раунде с «Коламбусом». У Никиты, как и у всей команды, всё валилось из рук, и свою злость он выместил на защитнике «Блю Джекетс» Маркусе Нутивааре. За опасный толчок на борт россиянин получил один матч дисквалификации.

Кучеров грязно ударил соперника, сидящего на коленях. Его дисквалифицируют? Кучеров грязно ударил соперника, сидящего на коленях. Его дисквалифицируют?

В следующем плей-офф поведение Кучерова снова стало предметом обсуждений в Америке. Опять «Тампа» играла в плей-офф с «Коламбусом», и на этот раз одному из журналистов не понравились действия Никиты по отношению к вратарю «Блю Джекетс».

«Кучеров — один из самых подлых игроков НХЛ». В Америке обсуждают поведение русской звезды «Кучеров — один из самых подлых игроков НХЛ». В Америке обсуждают поведение русской звезды

К словам репортёра Блэкберна можно относиться скептически, но доля правды в них, как ни крути, есть. Ведь, помимо истории с Нутиваарой, в коллекции Кучерова есть ещё несколько очень сомнительных поступков на льду. Вот несколько примеров.

Пинок Бретта Конноли из «Вашингтона» в 2018-м.

ВИДЕО.

Спорный хит на Соботке в 2019-м.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Удар наотмашь по ногам Пажо в 2020-м.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

К сожалению, в нынешнем плей-офф Кучеров тоже уже успел занести в портфолио своих мелких подлостей новый эпизод. В той же самой третьей игре серии с «Рейнджерс» Кучеров в конце второго периода при счёте 1:2 после остановки игры поехал через вратарскую площадь, слегка повздорил с защитником, после чего зачем-то сунул клюшку между ног ничего не подозревавшему Игорю Шестёркину.

Посмотреть видео можно в официальном русскоязычном телеграм-канале НХЛ. Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Чего хотел этим добиться Кучеров? Неужели нанести травму соотечественнику и одному из героев этого плей-офф? Верить в это не хочется, несмотря на весь бэкграунд Никиты.

Кстати, арбитры не дали россиянину даже две минуты штрафа в этом моменте, хотя при желании могли разглядеть колющий удар. И не было бы тогда никакого камбэка у «Тампы», который в третьем периоде нарисовал Кучеров: для кого-то — гений, для кого-то — великий злодей.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022