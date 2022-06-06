В третьем матче серии с «Рейнджерс» Никита обошёл Овечкина и Лемье, но чуть не травмировал Шестёркина.

Кучеров двигает легенд НХЛ, переписывая историю. Но за его поведение иногда просто стыдно

Плей-офф НХЛ — время Никиты Кучерова. В последние три года это аксиома: российский лидер «молний» может уходить в тень в регулярке или вообще пропустить её полностью из-за травмы, но в розыгрыше Кубка Стэнли мы вновь видим потрясающего, умнейшего мастера, набирающего очки пачками и делающего разницу для «Тампы».

В нынешнем плей-офф Кучеров сначала помог «Лайтнинг» приложить «Торонто» в семи матчах (хоть и не стал главным героем в той серии), а затем провёл «молний» кратчайшим путём в финал конференции, минуя «Флориду». Как раз в противостоянии с «пантерами» мы и увидели того Никиту, который не щадит соперников своим мощнейшим хоккейным интеллектом, техникой, грацией и уникальным чутьём: 7 (2+5) очков за четыре игры, из них четыре балла в третьей встрече, после которой «Флорида» окончательно поняла, что пора сдаваться.

Сейчас у «Тампы» идёт самая тяжёлая серия плей-офф за три сезона: «Рейнджерс» обыграли «молний» два раза подряд (невиданное дело!), да и все секреты Василевского парни с Бродвея пока разгадывают.

В такой ситуации необходима помощь лидеров, и Кучеров взял спасение «Тампы» в свои руки. «Проспав» первый матч, Никита включился во втором, поучаствовал в обеих шайбах «Тампы» и направил её к камбэку — лишь Шестёркин был против.

В третьей же встрече «Рейнджерс» не помогла даже магия своего великолепного стража ворот: Кучеров сначала лично распечатал Игоря при счёте 0:2, затем помог Стэмкосу сравнять счёт, ну а на последней минуте нарисовал фирменную гениальную передачу на победный гол Палату. Ведомая Кучеровым «Тампа» вытащила тяжелейший матч и одержала, возможно, ключевую победу в серии.

Бомбардирские подвиги Кучерова в трёх последних плей-офф не проходят бесследно для статистики НХЛ всех времён и народов. Никита заколачивает очки и почти в каждом матче двигает кого-либо в какой-нибудь исторической гонке.

Например, ещё после второй игры восточного финала Кучеров сравнялся с форвардом «Филадельфии» 80-х годов Брайаном Проппом по количеству матчей с 2+ очками в плей-офф для крайних нападающих, войдя в топ-7 за всю историю лиги по этому показателю. После третьей встречи с «Рейнджерс» в активе Кучерова 43 таких матча, и это чистое седьмое место в списке — больше только у признанных легенд, но уже в нынешнем плей-офф Никита легко может попасть в пятёрку.

Лидеры НХЛ по матчам с 2+ очками в плей-офф среди крайних форвардов № Игрок Матчи с 2+ очками в плей-офф 1 Яри Курри 60 2 Гленн Андерсон 56 3 Бретт Халл 51 4 Яромир Ягр 50 5 Майк Босси 44 6 Горди Хоу 44 7 Никита Кучеров 43

А что там по матчам с 3+ очками? Ведь Кучеров в третьей игре серии с «Рейнджерс» набрал 1+2. Тут Никита тоже уже в компании легенд — причём не только с амплуа крайних форвардов: россиянин стал шестым игроком в истории НХЛ, кому удалось провести 20 игр в Кубке Стэнли с такой результативностью. Кучеров, кстати, по этому показателю догнал Ягра, ну а среди соотечественников Никите просто нет равных.

Лидеры НХЛ по матчам с 3+ очками в плей-офф № Игрок Матчи с 3+ очками в плей-офф 1 Уэйн Гретцки 59 2 Марк Мессье 30 3 Яри Курри 28 4 Денис Савар 21 5 Яромир Ягр 20 6 Никита Кучеров 20

Понемногу Кучеров, проведший пока не так уж и много матчей в плей-офф, продвигается и в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли. В 127-й кубковой встрече Никита набрал 147-е очко, что позволило ему оторваться от Криса Челиоса и Ларри Робинсона (по 144 балла) и обойти легенду «Далласа» Майка Модано (146). Сейчас Кучеров делит 32-33-е места с Марком Рекки, который сыграл в плей-офф НХЛ на 62 матча больше, чем россиянин.

До попадания в топ-30 бомбардиров Кубка Стэнли всех времён Кучерову осталось набрать лишь три очка — мало сомнений, что с этой задачей он справится уже по ходу серии с «Рейнджерс». Кстати, в этой тридцатке сейчас лишь двое россиян — Евгений Малкин (14-е место) и Сергей Фёдоров (17-е).

Лучшие бомбардиры Кубка Стэнли за всю историю НХЛ № Игрок Матчи Очки (гол+пас) 1 Уэйн Гретцки 208 382 (122+260) 2 Марк Мессье 236 295 (109+186) 3 Яри Курри 200 233 (106+127) 4 Гленн Андерсон 225 214 (93+121) 5 Яромир Ягр 208 201 (78+123) ...14 Евгений Малкин 177 180 (67+113) ...17 Сергей Фёдоров 183 176 (52+124) ...29 Стэн Микита 155 150 (59+91) ...30 Мариан Хосса 205 149 (52+97) ...31 Брайан Пропп 160 148 (64+84) ...32 Никита Кучеров 127 147 (50+97) ...33 Марк Рекки 189 147 (61+86)

Любопытно, что из всех лучших бомбардиров Кубка Стэнли Кучеров уступает только пятерым хоккеистам по средней результативности за одну игру плей-офф. У Никиты показатель 1,16, выше лишь у Босси (1,24), Марио Лемье (1,61), Курри (1,17), Мессье (1,25) и Гретцки (1,84).

По количеству голевых передач в плей-офф прирождённый плеймейкер Кучеров сегодня переместился на 25-е место в истории Кубка Стэнли. Никита обошёл Криса Пронгера, Марио Лемье и Бобби Смита, сравнялся с Жаном Беливо, Роном Фрэнсисом и Марианом Хоссой. Важно, что почти у всех вышеназванных хоккеистов сыграно на порядок больше кубковых матчей, чем у Кучерова. Особняком здесь стоит только СуперМарио, которого Кучеров уже превзошёл на 20 игр.

Согласитесь, вызывает восхищение тот факт, что Кучеров, находящийся лишь примерно в середине своей карьеры НХЛ (дай бог, чтобы травмы в будущем обходили Никиту стороной), уже достойно ведёт соперничество с настоящими глыбами НХЛ прошлых лет, с признанными суперзвёздами мирового хоккея. По сути, в Кубке Стэнли Кучеров такой же уникальный российский игрок, как Овечкин со своими многочисленными достижениями в регулярке. И особенная крутость Куча как раз в том, что его личные успехи напрямую влияют на серьёзнейшие победы команды — два подряд Кубка Стэнли «Тампы» ярчайший тому пример.

При этом статистически лучшим россиянином в истории плей-офф НХЛ Кучеров пока не стал. В нынешнем розыгрыше он обошёл Овечкина по очкам, ворвался в топ-3, но ещё прилично уступает Фёдорову и Малкину.

Лучшие российские бомбардиры в истории плей-офф НХЛ № Игрок Матчи Очки (гол+пас) 1 Евгений Малкин 177 180 (67+113) 2 Сергей Фёдоров 183 176 (52+124) 3 Никита Кучеров 127 147 (50+97) 4 Александр Овечкин 147 141 (72+69)

По голевым передачам среди россиян Кучеров (97 паса) также третий после Фёдорова (124) и Малкина (113) — в этом плей-офф Никита подвинул на четвёртое место Сергея Зубова (93).

А вот по голам Кучеров ещё только четвёртый. Хотя ясно, что заброшенные шайбы — это не основной профиль Никиты.

Лучшие российские снайперы в истории плей-офф НХЛ № Игрок Матчи Голы 1 Александр Овечкин 147 72 2 Евгений Малкин 177 67 3 Сергей Фёдоров 183 52 4 Никита Кучеров 127 50

Всё те же соперники у Кучерова и в списках лучших из лучших россиян при игре в большинстве в Кубке Стэнли. По очкам Никита (63 балла) сегодня обошёл Овечкина (61), но пока уступает Фёдорову (69) и Малкину (81).

По голам при реализации лишнего Куч (17 шайб) ещё во второй игре серии с «Рейнджерс» оторвался от Фёдорова и Дацюка (по 15), но ещё солидно проигрывает Овечкину с Малкиным (по 28).

Так что Кучеров не только тащит «Тампу» к уже третьему подряд Кубку Стэнли, но и параллельно переписывает историю НХЛ. И это замечательно, ведь в плей-офф лучшей лиги мира российской публике тоже необходим свой герой. Однако не секрет, что Кучеров — человек с непростым характером, способный иногда делать вещи, за которые становится просто стыдно.

Речь о грязных поступках на льду, которые Кучеров уже неоднократно совершал в своей карьере. Как правило, в тот момент, когда у его команды не получалась игра.

Хрестоматийная иллюстрация «тёмной» стороны Кучерова — эпизод из плей-офф-2019, в котором «Тампа» оглушительно провалилась в первом же раунде с «Коламбусом». У Никиты, как и у всей команды, всё валилось из рук, и свою злость он выместил на защитнике «Блю Джекетс» Маркусе Нутивааре. За опасный толчок на борт россиянин получил один матч дисквалификации.

В следующем плей-офф поведение Кучерова снова стало предметом обсуждений в Америке. Опять «Тампа» играла в плей-офф с «Коламбусом», и на этот раз одному из журналистов не понравились действия Никиты по отношению к вратарю «Блю Джекетс».

К словам репортёра Блэкберна можно относиться скептически, но доля правды в них, как ни крути, есть. Ведь, помимо истории с Нутиваарой, в коллекции Кучерова есть ещё несколько очень сомнительных поступков на льду. Вот несколько примеров.

Пинок Бретта Конноли из «Вашингтона» в 2018-м.

ВИДЕО.

Спорный хит на Соботке в 2019-м.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

Удар наотмашь по ногам Пажо в 2020-м.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на YouTube-канале компании Sportsnet.

К сожалению, в нынешнем плей-офф Кучеров тоже уже успел занести в портфолио своих мелких подлостей новый эпизод. В той же самой третьей игре серии с «Рейнджерс» Кучеров в конце второго периода при счёте 1:2 после остановки игры поехал через вратарскую площадь, слегка повздорил с защитником, после чего зачем-то сунул клюшку между ног ничего не подозревавшему Игорю Шестёркину.

Посмотреть видео можно в официальном русскоязычном телеграм-канале НХЛ. Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Чего хотел этим добиться Кучеров? Неужели нанести травму соотечественнику и одному из героев этого плей-офф? Верить в это не хочется, несмотря на весь бэкграунд Никиты.

Кстати, арбитры не дали россиянину даже две минуты штрафа в этом моменте, хотя при желании могли разглядеть колющий удар. И не было бы тогда никакого камбэка у «Тампы», который в третьем периоде нарисовал Кучеров: для кого-то — гений, для кого-то — великий злодей.