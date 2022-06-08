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Кучеров сравнялся с легендой «Оттавы» Альфредссоном в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ

Кучеров сравнялся с легендой «Оттавы» Альфредссоном в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ
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Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил шайбу команды в четвёртом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Таким образом, форвард «молний» забил свой 51-й гол в плей-офф в карьере и по этому показателю обошёл Стива Шатта и своего одноклубника Кори Перри. Кучеров вышел на 58-е место в списке лучших снайперов плей-офф НХЛ, сравнявшись с легендой «Оттавы Сенаторз» Даниэлем Альфредссоном, главным тренером «Каролины Харрикейнз» Родом Бриндамором, Фрэнком Маховличем и Брайаном Беллоузом.

Напомним, 28-летний нападающий довёл свой бомбардирский счёт в карьере в плей-офф НХЛ до 148 (51+97) очков. Всего в Национальной хоккейной лиге на счету Кучерова теперь 617 (247+370) баллов за результативность в 563 матчах.

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