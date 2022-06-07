Девятикратный обладатель Кубка Стэнли Боумэн сравнил Кучерова с Гретцки

Девятикратный обладатель Кубка Стэнли Скотти Боумэн поделился мнением о российском нападающем «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никите Кучерове.

«В его голове каждая новая атака рождается ещё до её начала. Мало кто из парней обладает таким талантом. У Гретцки было точно такое же умение. Что говорили об Уэйне и что можно сейчас сказать и о Никите, так это то, что у них глаза на затылке. Понятно, что это фигура речи, но когда он идёт за шайбой и получает её, то ему не нужно осматриваться и думать, что делать дальше. Обычно, когда он получает шайбу, то сразу попадает под давление, но уже знает, что делать дальше», — приводит слова Боумэна The Athletic.

Напомним, счёт в серии — 2-1 в пользу «Рейнджерс». Четвёртый матч пройдёт в Тампе в ночь с 7 на 8 июня мск и стартует в 03:00.