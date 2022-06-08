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Сакик сказал игрокам «Колорадо» потрогать приз чемпионов конференции, несмотря на суеверие

Сакик сказал игрокам «Колорадо» потрогать приз чемпионов конференции, несмотря на суеверие
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Появилась расшифровка разговора между игроками «Колорадо Эвеланш» и генеральным менеджером команды Джо Сакиком перед вручением «Приза Кларенса Кэмпбелла» — трофея, который даётся победителю Западной конференции НХЛ.

Игроки «лавин» беспокоились, стоит ли прикасаться к кубку. Некоторые хоккеисты хотели это сделать, но кто-то отказывался. В итоге к команде подошёл генеральный менеджер Джо Сакик, сказавший игрокам притронуться к трофею.

«Всё нормально, прикоснитесь к кубку. Прикоснитесь к этой штуке!» — сказал Сакик.

Посмотреть видео можно на «Канале НХЛ». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Сам Сакик держал в руках кубок конференции в 1996 и 2001 годах. Тогда же он выиграл Кубки Стэнли.

Отметим, что среди хоккеистов существует суеверие, что нельзя притрагиваться к промежуточным трофеям, которым и является кубок за победу в конференции, так как есть лишь один, главный, приз — Кубок Стэнли.

Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу в матче в овертайме (счёт — 6:5) и выиграли серию 4-0, став победителями конференции.

После окончания матча игроки «Колорадо» потрогали кубок победителей Западной конференции НХЛ.

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