Сакик сказал игрокам «Колорадо» потрогать приз чемпионов конференции, несмотря на суеверие

Появилась расшифровка разговора между игроками «Колорадо Эвеланш» и генеральным менеджером команды Джо Сакиком перед вручением «Приза Кларенса Кэмпбелла» — трофея, который даётся победителю Западной конференции НХЛ.
Игроки «лавин» беспокоились, стоит ли прикасаться к кубку. Некоторые хоккеисты хотели это сделать, но кто-то отказывался. В итоге к команде подошёл генеральный менеджер Джо Сакик, сказавший игрокам притронуться к трофею.
«Всё нормально, прикоснитесь к кубку. Прикоснитесь к этой штуке!» — сказал Сакик.
Посмотреть видео можно на «Канале НХЛ». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Сам Сакик держал в руках кубок конференции в 1996 и 2001 годах. Тогда же он выиграл Кубки Стэнли.
Отметим, что среди хоккеистов существует суеверие, что нельзя притрагиваться к промежуточным трофеям, которым и является кубок за победу в конференции, так как есть лишь один, главный, приз — Кубок Стэнли.
Напомним, в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся четвёртый матч серии финала Западной конференции НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Колорадо Эвеланш». Гости одержали победу в матче в овертайме (счёт — 6:5) и выиграли серию 4-0, став победителями конференции.
После окончания матча игроки «Колорадо» потрогали кубок победителей Западной конференции НХЛ.
- 8 июня 2022
-
19:31
-
19:00
-
18:35
-
18:00
-
18:00
-
17:45
-
17:19
-
16:58
-
16:33
-
16:22
-
15:51
-
14:56
-
14:11
-
14:02
-
13:32
-
12:55
-
12:25
-
12:05
-
11:50
-
11:40
-
11:22
-
11:14
-
11:10
-
10:50
-
10:35
-
10:18
-
09:56
-
09:34
-
09:25
-
09:00
-
08:52
-
08:50
-
08:39
-
08:37
-
08:14