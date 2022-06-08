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«Эдмонтон» выставил российского голкипера Илью Коновалова на драфт отказов

«Эдмонтон» выставил российского голкипера Илью Коновалова на драфт отказов
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«Эдмонтон Ойлерз» выставил российского голкипера Илью Коновалова на безусловный драфт отказов с целью расторгнуть контракт, сообщается на официальной странице «нефтяников» в «Твиттере».

Ранее московское «Динамо» закрепило за собой права на вратаря. Это произошло в результате обмена между бело-голубыми и ярославским «Локомотивом», в ходе которого в стан железнодорожников направился голкипер Иван Бочаров.

Большую часть сезона Коновалов выступал в АХЛ за «Бейкерсфилд Кондорс». Голкипер провёл 16 матчей в регулярном чемпионате.

Напомним, по итогам регулярки КХЛ бело-голубые заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф. В первом раунде «Динамо» обыграло «Северсталь» в семи матчах, а во втором уступило московскому ЦСКА 0-4.

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