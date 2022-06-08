«Эдмонтон» выставил российского голкипера Илью Коновалова на драфт отказов

«Эдмонтон Ойлерз» выставил российского голкипера Илью Коновалова на безусловный драфт отказов с целью расторгнуть контракт, сообщается на официальной странице «нефтяников» в «Твиттере».
Ранее московское «Динамо» закрепило за собой права на вратаря. Это произошло в результате обмена между бело-голубыми и ярославским «Локомотивом», в ходе которого в стан железнодорожников направился голкипер Иван Бочаров.
Большую часть сезона Коновалов выступал в АХЛ за «Бейкерсфилд Кондорс». Голкипер провёл 16 матчей в регулярном чемпионате.
Напомним, по итогам регулярки КХЛ бело-голубые заняли четвёртое место в таблице Западной конференции и вышли в плей-офф. В первом раунде «Динамо» обыграло «Северсталь» в семи матчах, а во втором уступило московскому ЦСКА 0-4.
- 8 июня 2022
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