В московском «Динамо» рассказали, когда будет объявлен переход голкипера Коновалова

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин сообщил, когда бело-голубые объявят о переходе голкипера Ильи Коновалова.



«Есть определённые юридические моменты в НХЛ, так как его клуб ещё выступает в плей-офф и не может расторгнуть с ним контракт. Но предварительная договорённость по всем вопросам у нас есть. И я скажу так, что если бы мы не были уверены в его приезде, то просто не стали бы совершать обмен с «Локомотивом».



Переход будет объявлен, когда «Эдмонтон» закончит сезон? Да, у нас есть такая договорённость, что как только Илья закроет все свои вопросы за океаном, мы сразу подпишем с ним контракт», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.