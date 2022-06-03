В московском «Динамо» рассказали, когда будет объявлен переход голкипера Коновалова
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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин сообщил, когда бело-голубые объявят о переходе голкипера Ильи Коновалова.
«Есть определённые юридические моменты в НХЛ, так как его клуб ещё выступает в плей-офф и не может расторгнуть с ним контракт. Но предварительная договорённость по всем вопросам у нас есть. И я скажу так, что если бы мы не были уверены в его приезде, то просто не стали бы совершать обмен с «Локомотивом».
Переход будет объявлен, когда «Эдмонтон» закончит сезон? Да, у нас есть такая договорённость, что как только Илья закроет все свои вопросы за океаном, мы сразу подпишем с ним контракт», — сказал Сопин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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