Экс-форвард «Тампы» Кэллахан высоко оценил уровень игры Кучерова

Экс-нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Райан Кэллахан поделился мнением об игре форварда команды Никиты Кучерова.



«В более юном возрасте он был искусным игроком, но, конечно, не настолько, насколько сейчас. Для этого нужна уверенность, но также и время на то, чтобы понять НХЛ.



Понять, на что ты способен, а на что нет. Понять, когда требуется лишнее движение, а когда нет.



Нужно время. То, что сейчас все ожидают, что парни начнут зажигать в первый или второй год, забавляет. Если они этого не делают, то это провал, да?



Но не все хоккеисты похожи на Макдэвида или Мэттьюса, которые смогли сразу же начать доминировать. Некоторым парням нужно чуть больше времени.



Его навыкам плеймейкера не уделяют заслуженного внимания, пожалуй. Все говорят о его броске и тому подобных вещах. Но для меня больше всего выделяются его терпеливость при владении шайбой и способность находить передачей партнёров.



Он заметно прибавил в этом аспекте. Он научился выдёргивать защитников и отдавать пас свободному партнёру. Он очень хорошо видит площадку», – цитирует Кэллахана ESPN.