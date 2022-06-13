Форвард «Колорадо» перед финалом Кубка Стэнли назвал Василевского лучшим голкипером в НХЛ

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског высказался о российском голкипере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском перед финалом Кубка Стэнли.

«Он большой. Он мобилен. Он хорошо читает игру. Кажется, что он спокойный вратарь, который делает паузы, которые ему нужно делать. По телевизору мало что видишь. Но да, он лучший вратарь в лиге», — приводит слова Ландескога официальный сайт НХЛ.

Напомним, «Тампа» победила «Рейнджерс» в финале Восточной конференции. «Колорадо Эвеланш», в свою очередь, в финальной серии Западной конференции обыграл «Эдмонтон Ойлерз».

Финал Кубка Стэнли начнётся в Денвере на площадке «Колорадо» 15 июня. Следующие встречи пройдут 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 июня.