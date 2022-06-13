В «Колорадо» допустили, что Кадри и Кольяно сыграют в первом матче с «Тампой»

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар допустил, что форварды Назем Кадри и Эндрю Кольяно могут сыграть в первом финальном матче серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».



«Можно ли считать, что нападающие Кадри и Кольяно выбыли к началу серии? Пока нет. Они оба катались утром в воскресенье. Правда, без клюшек», – цитирует Беднара официальный сайт НХЛ.

Напомним, ранее Эндрю Кольяно и Назем Кадри перенесли операции на пальце на руке. Тогда сообщалось, что они пропустят начало серии.

Напомним, «Тампа» победила «Рейнджерс» в финале Восточной конференции. «Колорадо Эвеланш», в свою очередь, в финальной серии Западной конференции обыграл «Эдмонтон Ойлерз».

Финал Кубка Стэнли начнётся в Денвере на площадке «Колорадо» 15 июня. Следующие встречи пройдут 18, 20, 22 и, если потребуется, 24, 26 и 28 июня.