Каменский сравнил нынешний «Колорадо» с чемпионским в 1996-м

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию и экс-игрок «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский вспомнил финал Кубка Стэнли – 1996, в котором играли «Колорадо» и «Флорида Пантерз».



«В финале-1996 мы выиграли 4-0, но серия складывалась тяжело, особенно безголевой последний матч, ушедший в третий овертайм. При этом нынешний «Колорадо» чем-то похож на наш, но ему всё-таки не хватает главного – лучшего вратаря в лиге, которым тогда был Патрик Руа. Теперь этот лучший голкипер – в составе соперника.



Вот если в ворота «Колорадо» поставить Андрея Василевского, тогда повторение финала-1996 стало бы возможным. А так жду равной серии.



Что общего у моего «Колорадо» и нынешнего? Обе команды – сторонницы атакующего стиля, в обеих есть ярко выраженные ударные звенья. В своё время мы с Петером Форсбергом и Клодом Лемье получали практически всё большинство, на усиление всегда выходил наш капитан Джо Сакик. Чувствовали друг друга с закрытыми глазами.

Похожая картина сегодня. Очень рад, что в группе лидеров рядом с Маккинноном, Рантаненом, Ландескогом – наш Валерий Ничушкин. Кто-то раскрывается в 20 лет, а кто-то – ближе к 30, когда Ничушкин всё-таки завоевал шанс быть лидером команды и подтвердил свой талант.



Вообще же, сравнивать разные эпохи сложно. Сегодня в НХЛ в каждом клубе первые три звена играют в один хоккей, тогда как в наше время была специализация троек, много времени получали силовые ребята и те, кто умеет подраться», – цитирует Каменского Russia-Hockey.