Каменский сравнил нынешний «Колорадо» с чемпионским в 1996-м

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию и экс-игрок «Колорадо Эвеланш» Валерий Каменский вспомнил финал Кубка Стэнли – 1996, в котором играли «Колорадо» и «Флорида Пантерз».
«В финале-1996 мы выиграли 4-0, но серия складывалась тяжело, особенно безголевой последний матч, ушедший в третий овертайм. При этом нынешний «Колорадо» чем-то похож на наш, но ему всё-таки не хватает главного – лучшего вратаря в лиге, которым тогда был Патрик Руа. Теперь этот лучший голкипер – в составе соперника.
Вот если в ворота «Колорадо» поставить Андрея Василевского, тогда повторение финала-1996 стало бы возможным. А так жду равной серии.
Что общего у моего «Колорадо» и нынешнего? Обе команды – сторонницы атакующего стиля, в обеих есть ярко выраженные ударные звенья. В своё время мы с Петером Форсбергом и Клодом Лемье получали практически всё большинство, на усиление всегда выходил наш капитан Джо Сакик. Чувствовали друг друга с закрытыми глазами.
Похожая картина сегодня. Очень рад, что в группе лидеров рядом с Маккинноном, Рантаненом, Ландескогом – наш Валерий Ничушкин. Кто-то раскрывается в 20 лет, а кто-то – ближе к 30, когда Ничушкин всё-таки завоевал шанс быть лидером команды и подтвердил свой талант.
Вообще же, сравнивать разные эпохи сложно. Сегодня в НХЛ в каждом клубе первые три звена играют в один хоккей, тогда как в наше время была специализация троек, много времени получали силовые ребята и те, кто умеет подраться», – цитирует Каменского Russia-Hockey.
- 13 июня 2022
-
09:10
-
08:37
-
04:37
-
04:10
-
03:25
-
01:58
- 12 июня 2022
-
22:41
-
21:52
-
21:22
-
20:35
-
20:20
-
20:14
-
19:54
-
19:44
-
19:37
-
19:13
-
18:39
-
18:33
-
18:17
-
18:14
-
18:00
-
17:50
-
17:32
-
17:09
-
16:43
-
16:25
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:30
-
15:10
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15