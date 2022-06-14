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Экс-голкипер «Амура» Бартошак напал на своего отца

Экс-голкипер «Амура» Бартошак напал на своего отца
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Чешский голкипер Патрик Бартошак, известный по выступлению за сборную страны и хабаровский «Амур», попал в неприятную историю. На 29-летнего хоккеиста пожаловался его отец Душан Бартошак.

По словам отца голкипера, сын атаковал его на глазах у окружающих. Мужчина обратился в полицию.

«Да, всё верно, Патрик напал на меня 4 июня. К сожалению, у меня инвалидность, я не могу сам работать. Я обратился в полицию, это происходит не впервые», — цитирует Бартошака-старшего iSport.

Примечательно, что у чешского вратаря возникали проблемы и раньше. Известно, что он злоупотреблял алкоголем. Кроме того, его обвиняли в домашнем насилии.

«Амур» хоккеист покинул в феврале 2022 года, он решил продолжить карьеру в Финляндии.

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