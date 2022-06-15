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В «Колорадо» не могут определиться с основным голкипером перед финальной серией КС

В «Колорадо» не могут определиться с основным голкипером перед финальной серией КС
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В «Колорадо Эвеланш» не могут определиться с позицией основного голкипера команды на финальную серию плей-офф Национальной хоккейной лиги. Командой рассматривается две кандидатуры: Дарси Кемпер и Павел Францоуз.

«Оба вратаря готовы сыграть. Дарси сейчас на 100 процентов здоров. У него были проблемы со здоровьем в течение первого раунда, но на данный момент он готов к игре. Мы определённо уверены в обоих вратарях. Они оба выиграли по 6 матчей в плей-офф», — приводит слова генераольного менеджера «Колорадо» Джо Сакика официальный сайт НХЛ.

Кемпер получил повреждение в первом матче финала Западной конференции НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз». С тех пор он не выходил на площадку.

После травмы Кемпера место в воротах занял Павел Францоуз. Он успешно провёл серию финала Западной конференции с «Ойлерз».

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