«Колорадо» — «Тампа-Бэй», 1-й матч. Андрей Василевский своим партнёрам спасибо не скажет

16 июня состоится первый матч финальной серии плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» – «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи – в 3:00 мск. Букмекеры уже сделали прогноз на игру, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Колорадо» можно с коэффициентом 1.67, успех «Тампы» оценивается букмекерами в 2.20.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч финала плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 16 июня 2022 года

Букмекеры считают, что первый матч финала плей-офф НХЛ «Колорадо» – «Тампа-Бэй» порадует результативностью: тотал больше 5.5 гола оценивается в 1.68, а на тотал меньше 5.5 гола дают 2.21. Поставить на гол в первые восемь минут матча можно с коэффициентом 1.82. На ничью в основное время в букмекерских конторах можно поставить за 4.40.

«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: анализ и прогноз на первый матч финала Кубка Стэнли (16.06.2022)

В четверг на «Болл-Арене» в Денвере состоится первый матч финала плей-офф НХЛ, где впервые за несколько лет в решающей серии сойдутся два главных фаворита регулярного сезона. «Тампа» снова постарается защитить титул и выиграть кубок в третий раз подряд. А легендарный форвард Джо Сакик возвращает «Колорадо» в главный финал спустя 21 год, но уже в качестве менеджера.

У букмекеров фаворитом первого матча называется именно «Колорадо». «Лавины» долгие годы шли к своему финалу, проделав путь от команды с единственным рабочим звеном атаки, сил которого хватало на два первых раунда, до команды с одним из самых глубоких составов. В этом плей-офф парни Джареда Беднара до сих пор не давали поводов усомниться в собственных возможностях.

«Колорадо» пока не позволял никому из соперников навязать свой стиль игры, сметая практически любую оборону. Исключением мог бы считаться «Сент-Луис», который зацепился за два матча в серии второго раунда. Но даже тогда «Блюз» смогли сдержать атаку фаворита всего один раз, пропустив меньше трёх шайб. И в целом за 14 матчей плей-офф «лавины» только дважды не забивали соперникам более двух голов.

Безусловно, у хозяев перед финалом есть определённые проблемы, которые могут помешать им сыграть столь же мощно. И дело не только в уровне соперника. Основная потеря по составу – травма Назема Кадри, который в первых 13 матчах плей-офф набрал 14 результативных баллов. Опрометчиво полагать, что потеря такого игрока не скажется на качестве активного второго звена.

Тем не менее запас прочности у «Колорадо» по-прежнему максимально велик. Когда у тебя в составе есть Натан Маккиннон, способный нанести 11 бросков в створ ворот соперника в основное время, а ещё атакующий защитник и по совместительству главный претендент на «Конн Смайт» Кейл Макар, набравший 22 результативных балла в 14 играх, — за активность у чужих ворот в целом можно не волноваться.

Однако нельзя не отметить, что соперника уровня «Тампы» у лучшей команды регулярки в этом плей-офф ещё не было. И дело отнюдь не в том, что «молнии» выиграли два подряд кубка. Это просто самая сбалансированная команда чемпионата. С лучшим вратарём, мощным нападением, которое индивидуально не уступает звёздам «лавин», и с возможностями подстраиваться под любого соперника.

«Лайтнинг» сейчас – одна из немногих команд, для которых, пожалуй, не существует неприятных сценариев. Они спокойно ввязались в голевую перестрелку с «Торонто» при средней результативности более пяти шайб, засушили «Флориду» и переломили ход встречи с «Рейнджерс». Финал Восточной конференции не радовал результативностью, но он не может служить образцом.

Во-первых, битва с «Рейнджерс» стала, скорее, очной дуэлью голкиперов. Игорь Шестёркин тащил «Нью-Йорк» так долго, как только мог, но его усилий было мало. Во-вторых, после первого матча в серии «Рейнджерс» практически не напрягали защиту «молний», загнав себя в рамки зависимости от игры в своей зоне. Однако у «Тампы» есть Стивен Стэмкос, остановить которого так и не вышло.

У подопечных Джона Купера был более тернистый путь к главному финалу, в отличие от «Колорадо», но так или иначе в каждой серии они контролировали ситуацию. «Тампа» не слишком убедительно действовала в первых матчах на выезде, позволяя соперникам больше обычного. Но дожимала их в нужный момент, отыгрываясь и с 2-3, и с 0-2.

С учётом этих факторов можно логично предположить, что в первом матче финала команды не будут играть осторожно. «Лавины» прекрасно осознают, что на сей раз им придётся встретиться с соперником, который не только не уступает им в атаке, но и превосходит во вратарской позиции. Давление впереди должно только возрасти.

Серия с «Эдмонтоном» показала, что «Колорадо» способен провалиться в обороне, но буквально смести соперника за две минуты при безумном итоговом счёте. «Тампа» же в плей-офф регулярно проваливается в первых матчах в гостях. Пропустила не менее трёх шайб в четырёх из шести последних случаев. Не пострадал коллектив Купера только от «Флориды».

Кроме того, «молнии» проиграли три последних матча «лавинам», также пропуская не менее трёх голов. Поэтому можно поверить в то, что в дебюте финальной серии «Тампе» не удастся сдержать натиск соперника. На индивидуальный тотал хозяев больше трёх голов дают вполне рабочий коэффициент 1.81.

«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на 1-й матч финала плей-офф НХЛ 16 июня 2022 года

«Тампа» вновь котируется немного выше по общим ожиданиям, в основном за счёт опыта в финалах и более сложному пути по турнирной сетке, но в первом матче серии фаворитом является «Колорадо». «Лавины» ещё не встречались в этом плей-офф с соперниками с по-настоящему топовым голкипером, а теперь на пути ворот будет стоять сам Андрей Василевский. Однако «Тампа» начинает выездные матчи в сериях неубедительно. После непростой битвы с «Рейнджерс» тоже не ждём от неё многого.

Ставка: тотал «Колорадо» больше 3 шайб за 1.81.