The Hockey Writers назвало три клуба, в которые может перейти Евгений Малкин

Авторитетное издание The Hockey Writers назвало три клуба, в которые мог бы перейти российский нападающий Евгений Малкин, контракт которого с «Питтсбург Пингвинз» подходит к концу.

«Каролина Харрикейнз»



Малкин в красном свитере не будет таким уж странным явлением, учитывая его выступления на международном уровне в составе сборной России. «Каролина Харрикейнз» — одна из команд, которой не помешал бы ещё один звёздный форвард, способный брать игру на себя. Этим летом у «Кейнз» есть $ 19,3 млн под потолком зарплат, так что у них имеется пространство для манёвра.



«Харрикейнз» не помешало бы ещё одно мощное усиление в атакующую линию, в этом нет никаких сомнений. Однако у них есть несколько свободных агентов в лице Винсента Трочека, Макса Доми и Нино Нидеррайтера, которые нуждаются в продлении контрактов, так что внутренние дела тоже маячат на горизонте. Будет любопытно посмотреть, как всё сложится в «Каролине». Если у них появится такая возможность, нельзя исключать, что они могут задуматься о переменах.



На данный момент шансы Малкина остаться в «Питтсбурге» чрезвычайно высоки. Я бы предположил, что вероятность его продления контракта с клубом составляет около 85%. Тем не менее, «Каролина», безусловно, представляет собой интересный вариант, в том числе потому, что переход Джино, скорее всего, одобрил бы Джордан Стаал.



«Лос-Анджелес Кингз»



Одна из главных причин, по которой «Лос-Анджелес Кингз» на данный момент являются одним из потенциальных пунктов назначения для Джино, заключается в $ 20,6 миллиона свободного места в платёжной ведомости. Генеральный менеджер Роб Блэйк проделал хорошую работу с финансами в Калифорнии, превратившись из легенды «Кингз» на льду в недооценённого менеджера за его пределами. Учитывая, что у «Лос-Анджелеса» есть такие центрфорварды, как Анже Копитар и Филипп Дано, такая команда наверняка покажется для Евгения не слишком идеальным вариантом. Но как знать — возможно, Малкина заинтересует игра на левом фланге, если это будет означать, что он каждый вечер будет проводить много времени на льду вместе с Копитаром.



Единственное, что ещё необходимо сделать Блэйку, — это подписать нападающего Адриана Кемпе и защитника Шона Дурзи. Контракты остальных членов команды в порядке и/или их можно легко продлить. Жизнь в Лос-Анджелесе на закате своей хоккейной карьеры была бы не худшим вариантом для Малкина. Возможно, «Кингз» не так близки к титулу, как ему хотелось бы, поскольку в данный момент он находится в режиме «победа здесь и сейчас» и это, безусловно, будет важным фактором в принятии решении. Тем не менее, Блэйк надеется, что его состав останется достаточно конкурентоспособным и сможет показывать достойные результаты. Приглашение ещё одного игрока, набирающего в среднем очко за матч и имеющего резюме, которое говорит само за себя, обычно не является плохой идеей.



«Колорадо Эвеланш»



Этим летом «Колорадо» может не хватить денег для громких подписаний, особенно если они выиграют Кубок Стэнли, но если у них всё же найдётся место, то переход Малкина в «Эвеланш» вызовет большой ажиотаж. Особенно негативно это может сказаться на Кросби, который будет сидеть в стороне и наблюдать, как его друг проводит время без него.



У генерального менеджера «Эвеланш» Джо Сакика есть более $ 26 млн на новые контракты в это межсезонье, но «Колорадо» предстоит принять важные решения по своим свободным агентам после завершения плей-офф Кубка Стэнли. Что касается 35-летнего Малкина, то он не собирается подписывать соглашение с испытывающей трудности франшизой, которая в течение следующих трёх сезонов не сможет добиться больших успехов. Если случится немыслимое, и он покинет «Питтсбург», то наибольший смысл будет иметь как раз переход в стан такого серьёзного претендента на чемпионство, каким являются «Эвеланш», — говорится в сообщении.