Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Байрэм стал самым молодым игроком, набравшим очко в первом матче финала Кубка Стэнли

Байрэм стал самым молодым игроком, набравшим очко в первом матче финала Кубка Стэнли
Комментарии

Защитник «Колорадо Эвеланш» Боуэн Байрэм отметился результативной передачей в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и таким образом стал самым молодым игроком в истории турнира, набравшим очко в первой встрече финальной серии Кубка Стэнли, сообщает служба коммуникаций НХЛ.

Байрэм набрал очко в первом матче финала в возрасте 21 года и двух дней. До Боуэна самым молодым игроком с таким достижением являлся также выступавший за «лавин» Адам Дэдмарш, которому был 21 год и 25 дней в 1996 году. Примечательно, что Байрэм родился 13 июня 2001 года, через четыре дня после того, как «Колорадо» выиграл свой последний Кубок Стэнли.

Финал Кубка Стэнли — пушка! 7 крутых интриг главной серии сезона

После первого периода счёт в матче — 3:1 в пользу «Колорадо». У «лавин» заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског, Валерий Ничушкин и Арттури Лехконен. У «молний» голом отличился Ник Пол.

Новость по теме
Ничушкин забил Василевскому в первом матче финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022