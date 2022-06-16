Байрэм стал самым молодым игроком, набравшим очко в первом матче финала Кубка Стэнли

Защитник «Колорадо Эвеланш» Боуэн Байрэм отметился результативной передачей в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» и таким образом стал самым молодым игроком в истории турнира, набравшим очко в первой встрече финальной серии Кубка Стэнли, сообщает служба коммуникаций НХЛ.

Байрэм набрал очко в первом матче финала в возрасте 21 года и двух дней. До Боуэна самым молодым игроком с таким достижением являлся также выступавший за «лавин» Адам Дэдмарш, которому был 21 год и 25 дней в 1996 году. Примечательно, что Байрэм родился 13 июня 2001 года, через четыре дня после того, как «Колорадо» выиграл свой последний Кубок Стэнли.

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После первого периода счёт в матче — 3:1 в пользу «Колорадо». У «лавин» заброшенными шайбами отметились Габриэль Ландеског, Валерий Ничушкин и Арттури Лехконен. У «молний» голом отличился Ник Пол.