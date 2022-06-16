Ничушкин забил Василевскому в первом матче финала Кубка Стэнли «Колорадо» — «Тампа»

В эти минуты в Денвере на стадионе «Болл-Арена» проходит первый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Колорадо Эвеланш» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу «Колорадо». Первый гол в финале Кубка Стэнли забил Габриэль Ландеског. Меньше чем через две минуты «Колорадо» забросил вторую шайбу. Гол в свой актив записал российский нападающий Валерий Ничушкин. Ворота «Тампы» защищает россиянин Андрей Василевский.

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Напомним, в предыдущем раунде турнира «Колорадо» обыграл «Эдмонтон Ойлерз». «Тампа», в свою очередь, за выход в финал турнира победила «Нью-Йорк Рейнджерс».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата НХЛ «Колорадо» занял первое место в Западной конференции, записав в свой актив 119 очков. «Тампа», в свою очередь, завершила регулярный чемпионат на пятом месте, набрав 110 очков.