«Каждому цветку своё время». Кожевников — об игре Ничушкина в плей-офф НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением об игре российского форварда «Колорадо Эвеланш» Валерия Ничушкина.
«Ничушкин здорово играет не только в плей-офф, но и в чемпионате неплохо себя показывал. Сейчас его время пришло, каждому цветку своё время. Сколько времени тренеры его ждали, теперь начали ему доверять. Сколько у нас про Валеру говорили, но его тренеры держали и правильно сделали. Он перспективный парень и заслужил играть в первом звене, выходить на большинство. Конечно, он один из лидеров «Колорадо» сейчас», — сказал Кожевников беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
В первой игре финальной серии Кубка Стэнли российский форвард «Колорадо» записал на свой счёт гол и результативную передачу в овертайме.
- 16 июня 2022
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