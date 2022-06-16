Чешский журналист сообщил о переходе в «Адмирал» словацкого форварда

Словацкий нападающий Михал Криштоф станет игроком владивостокского «Адмирала», сообщает журналист Иржи Витек.



«Решение принято. Словацкий нападающий Михал Криштоф, который в прошлом сезоне выступал за «Комету», направляется во Владивосток», — написал Витек.



В прошедшем сезоне 28-летний форвард выступал в чемпионате Чехии за «Комету». На его счету 42 встречи в рамках регулярного чемпионата, в которых он набрал 30 (8+22) баллов при показателе полезности «-1». В плей-офф Криштоф принял участие в пяти матчах, забросив три шайбы при полезности «-3».



Ранее словак также выступал за «Нитру» (Словакия), «Ваасан Спорт», «Пелиитат Хейнола», «Хокки» и «Кярпят» (Финляндия). «Адмирал» в прошлом сезоне занял 11-е место на Востоке и не вышел в плей-офф.