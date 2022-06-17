Овечкин на отдыхе бросил посетителю кафе в рот кусочек еды и попал. Видео

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин активно проводит отдых. На этот раз форвард побывал в кафе, где поучаствовал в забавном мини-конкурсе.

Повара пригласили Овечкина и предложили, взяв лопаткой кусочек еды, попасть съестным в рот другому посетителю кафе. Капитан «Вашингтона» согласился и в итоге попал точно в цель.

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Напомним, в текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина 6 (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде Пантерз». В регулярном чемпионате россиянин набрал 90 (50+40) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона».