Овечкин на отдыхе бросил посетителю кафе в рот кусочек еды и попал. Видео
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин активно проводит отдых. На этот раз форвард побывал в кафе, где поучаствовал в забавном мини-конкурсе.
Повара пригласили Овечкина и предложили, взяв лопаткой кусочек еды, попасть съестным в рот другому посетителю кафе. Капитан «Вашингтона» согласился и в итоге попал точно в цель.
Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Канал НХЛ». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».
Напомним, в текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина 6 (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2». «Вашингтон» вылетел в первом раунде, уступив «Флориде Пантерз». В регулярном чемпионате россиянин набрал 90 (50+40) очков, став лучшим бомбардиром и снайпером «Вашингтона».
Комментарии
- 17 июня 2022
-
18:34
-
18:22
-
17:53
-
17:21
-
17:04
-
16:44
-
16:10
-
15:20
-
14:42
-
14:00
-
13:54
-
13:36
-
12:45
-
12:12
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:45
-
10:31
-
10:15
-
09:45
-
09:27
-
09:20
-
08:51
-
08:16
-
02:19
-
02:08
-
01:44
-
01:20
- 16 июня 2022
-
23:52
-
23:00
-
21:59
-
20:46
-
19:50
-
18:38
Партнерский контент