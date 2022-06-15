«Расцвет сил Алекса Овечкина проходит». The Hockey Writers — о ситуации в «Вашингтоне»

Журналист The Hockey Writers Карл Кнауф поделился мыслями о ситуации в «Вашингтон Кэпиталз».

«Топ-6 «Кэпиталз» — это беспорядок.

Ожидается, что Уилсон пропустит от шести до восьми месяцев после операции, а это значит, что он может даже не играть до декабря. Было бы мудро, если бы «Кэпиталз» исключили его из состава, пока он не будет абсолютно готов. Нет смысла торопить его возвращение обратно в состав — и рисковать нанести ещё одну травму, если у них не будет шансов выиграть Кубок Стэнли в следующем сезоне.



У «Кэпиталз» больше нет игрока, способного изменить ход матча, или, по крайней мере, стабильного игрока. Энтони Манта, Ти Джей Оши и Уилсон великолепны, но они процветают благодаря поддержке своих товарищей по команде. Расцвет сил Алекса Овечкина проходит, Евгений Кузнецов обладает всеми талантами, чтобы доминировать, но команда никогда не знает, какую версию своего центрального нападающего они получат, когда шайба войдёт в игру, а Бекстрём может застрять на грани завершения карьеры.

Из-за того, что Бекстрёма, возможно, не будет в составе, да и Уилсон будет недоступен, в топ-6 сейчас царит беспорядок. Есть серьёзные вопросы относительно того, какие игроки могли бы оказывать влияние, кататься и создавать на уровне Бекстрёма и Уилсона. В это межсезонье есть хорошие свободные агенты, но некоторые из этих имён стоят дорого. Годовой контракт для ветерана также может быть вариантом.



Либо же «Кэпиталз» могут сэкономить деньги и создать ситуацию для развития следующего поколения. Поклонникам может быть трудно принять это, но в конце концов это должно произойти. Предстоящий сезон будет хорошим поводом узнать, что у них есть, даже если они рискуют пропустить плей-офф», — приводит слова Кнауфа The Hockey Writers.