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В «Металлурге» прокомментировали информацию о разделении КХЛ на «сильных» и «слабых»

В «Металлурге» прокомментировали информацию о разделении КХЛ на «сильных» и «слабых»
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ХК «Металлург» в официальном телеграм-канале выступил с опровержением информации о том, что клуб поддержал деление команд в КХЛ на две группы — «сильных» и «слабых» в предстоящем сезоне с 70 матчами в регулярном чемпионате.

«Уважаемые болельщики!

Сегодня появилась новость о том, что «по данным одного из спортивных телеканалов, инициатором идеи о разделении КХЛ на две отдельные лиги с «сильными» и «слабыми» командами стали семь клубов. Ими стали московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор».

Пресс-служба ХК «Металлург» прямо заявляет о том, что ни в каких голосованиях о разделении КХЛ на отдельные лиги наш клуб участия не принимал и уж тем более не был «инициатором» подобного разделения», — говорится в сообщении.

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