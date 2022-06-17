В «Металлурге» прокомментировали информацию о разделении КХЛ на «сильных» и «слабых»

ХК «Металлург» в официальном телеграм-канале выступил с опровержением информации о том, что клуб поддержал деление команд в КХЛ на две группы — «сильных» и «слабых» в предстоящем сезоне с 70 матчами в регулярном чемпионате.

«Уважаемые болельщики!



Сегодня появилась новость о том, что «по данным одного из спортивных телеканалов, инициатором идеи о разделении КХЛ на две отдельные лиги с «сильными» и «слабыми» командами стали семь клубов. Ими стали московские ЦСКА и «Динамо», петербургский СКА, магнитогорский «Металлург», казанский «Ак Барс», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор».



Пресс-служба ХК «Металлург» прямо заявляет о том, что ни в каких голосованиях о разделении КХЛ на отдельные лиги наш клуб участия не принимал и уж тем более не был «инициатором» подобного разделения», — говорится в сообщении.