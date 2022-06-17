«Салават» опроверг слухи о том, что выступил за разделение КХЛ на «сильных» и «слабых»

ХК «Салават Юлаев» на официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» выступил с опровержением информации о том, что клуб поддержал деление команд в КХЛ на две группы — «сильных» и «слабых» в предстоящем сезоне с 70 матчами в регулярном чемпионате.
«ХК «Салават Юлаев» с уважением относится ко всем клубам КХЛ и всегда рад соперничеству с каждой командой, которая представляет обширную географию хоккейных стран России, Беларуси и Казахстана.
Появившаяся в СМИ информация о желании нашего клуба разделить лигу на «сильных» и «слабых» является вымыслом и не имеет ничего общего с реальностью», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее президент КХЛ Алексей Морозов рассказал, что Федерация хоккея России предложила лиге деление команд на две группы — «сильных» и «слабых». КХЛ направила в ФХР на согласование структуру календаря на сезон-2022/2023 в мае. Каждая команда в регулярном чемпионате должна провести 68 матчей, всего игровых дней 166 с одной паузой в декабре под Кубок Первого канала. Проведение комфортного плей-офф для команд, то есть с играми через день, в период с 1 марта по 29 апреля.
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