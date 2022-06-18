Купер считает Василевского элитным вратарём

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер считает российского голкипера Андрея Василевского элитным вратарём.



«Он совершает то, что делают великие вратари. Точно так же, как тренеры пытаются понять соперника, вратари делают то же самое. Думаю, именно поэтому вы видите, как элитный вратарь становится лучше по ходу серии, потому что он обучается так же, как тренеры пытаются обучать команду», — приводит слова Купера пресс-служба НХЛ.



Ранее Sportsnet составил свой рейтинг претендентов на «Конн Смайт Трофи» – награду самому ценному игроку плей-офф НХЛ.



Первое место в рейтинге занял защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар, на вторую строчку редакция Sportsnet поставила российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, третья строчка осталась за форвардом «Колорадо» Натаном Маккинноном, а россиянин Никита Кучеров из «Тампы» стал четвёртым в рейтинге.

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