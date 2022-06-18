Хедман: моральная сила Василевского не от мира сего

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман высказался о российском голкипере Андрее Василевском.

«Моральная сила Василевского не от мира сего. Независимо от того, приходит ли он в норму после тяжелых игр или поражений, мы очень уверены, когда он снова в воротах. Его рекорд — не случайность, но мы не можем полагаться только на него. Нам просто нужно выйти и выполнить наш план игры немного лучше, чем в первом матче, и ещё немного помочь Василевскому. Помогает, когда у тебя есть сзади лучший голкипер в мире», — приводит слова Хедмана официальный сайт «Тампы».

В первом матче финала Кубка Стэнли «Тампа» проиграла «Колорадо Эвеланш». Второй матч серии пройдёт 19 июня. Матч состоится в Денвере на стадионе «Болл-Арена».