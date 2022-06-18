В «Авангарде» объяснили подписание Рида Буше, осуждённого за изнасилование

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков объяснил заключение контракта с Ридом Буше.

«Решение относительно Рида Буше было непростым, мы понимаем, какое давление оказывалось на него в конце прошлого сезона как здесь, в России, так и у него на родине. После долгих разговоров и консультаций Буше заявил о своём желании выступать за «Авангард». Как и Найт, он отлично знает Дмитрия Рябыкина, систему игры нашей команды. Ему нравится «Авангард», и он хочет играть на новой арене в Омске.

Что касается ситуации, из-за которой в прошлом сезоне он был вынужден покинуть Россию, мы понимаем, что Рид совершил ошибку. К тому же в то время он был несовершеннолетним. Очень важно, какие выводы человек делает из своих ошибок, как он меняется. Рид полностью осознал свою вину. С тех пор прошло уже немало времени, и клуб решил дать Риду второй шанс. Любой человек заслуживает того, чтобы ему этот шанс дали. Тем более репутация Буше до этого была абсолютно чистой. Мы помним, как в ходе чемпионского сезона Рид проявлял себя в коллективе: отличные отношения как с тренерами, так и с партнёрами по команде, а уж о пользе на льду лишний раз напоминать не требуется. Нужно сказать, Корбан Найт согласился подписать контракт с «Авангардом» во многом благодаря тому, что в следующем сезоне Рид Буше будет играть с ним в одной команде. Считаю, болельщикам «Авангарда» нужно поддержать Рида, а он своим отношением к делу и своей игрой докажет, что в него верили не зря.

Мы очень рады, что эти два хоккеиста выступят перед омскими болельщиками и, надеемся, принесут немало пользы «Авангарду», — приводит слова Волкова официальный телеграм-канал омичей.