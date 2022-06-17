Кожевников — о Буше в «Авангарде»: если хотят насильника в команде, то пускай подписывают

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход американского нападающего Рида Буше в «Авангард».
«Что я могу ещё сказать? Если хочется — пожалуйста. Значит, думают не о престиже лиги, а о других вопросах. Если хотят насильника в команде, то пускай подписывают. Такие вот у них приоритеты. Нравятся, видимо, такие идеи, и будут их распространять. И КХЛ ничего сделать не может», — цитирует Кожевникова The Bookmaker Ratings.
Напомним, в начале февраля суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) вынес приговор Буше, которого ранее обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. Сообщалось, что инцидент произошёл в 2011 году, тогда игроку было 17 лет. В итоге американца приговорили к четырём годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно.
Изначально Буше обвиняли в сексуальном преступлении первой степени, по которому ему грозил 25-летний тюремный срок. В декабре 2021 года суд пошёл на сделку с Буше – признание вины в обмен на смягчение статьи (на сексуальное преступление третьей степени) и более мягкое наказание – испытательный срок без отбытия тюремного заключения.
- 17 июня 2022
-
20:00
-
19:38
-
19:23
-
19:10
-
18:58
-
18:34
-
18:22
-
17:53
-
17:21
-
17:04
-
16:44
-
16:10
-
15:20
-
14:42
-
14:00
-
13:54
-
13:36
-
12:45
-
12:12
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:45
-
10:31
-
10:15
-
09:45
-
09:27
-
09:20
-
08:51
-
08:16
-
02:19
-
02:08
-
01:44
-
01:20
- 16 июня 2022
-
23:52