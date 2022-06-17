Кожевников — о Буше в «Авангарде»: если хотят насильника в команде, то пускай подписывают

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал переход американского нападающего Рида Буше в «Авангард».

«Что я могу ещё сказать? Если хочется — пожалуйста. Значит, думают не о престиже лиги, а о других вопросах. Если хотят насильника в команде, то пускай подписывают. Такие вот у них приоритеты. Нравятся, видимо, такие идеи, и будут их распространять. И КХЛ ничего сделать не может», — цитирует Кожевникова The Bookmaker Ratings.

Напомним, в начале февраля суд округа Уоштено (штат Мичиган, США) вынес приговор Буше, которого ранее обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. Сообщалось, что инцидент произошёл в 2011 году, тогда игроку было 17 лет. В итоге американца приговорили к четырём годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно.



Изначально Буше обвиняли в сексуальном преступлении первой степени, по которому ему грозил 25-летний тюремный срок. В декабре 2021 года суд пошёл на сделку с Буше – признание вины в обмен на смягчение статьи (на сексуальное преступление третьей степени) и более мягкое наказание – испытательный срок без отбытия тюремного заключения.