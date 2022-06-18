Кольяно тренировался в общей группе перед матчем с «Тампой», Кадри – отдельно

Нападающие «Колорадо Эвеланш» Назем Кадри и Эндрю Кольяно добились прогресса в восстановлении после операций, но пока неизвестно, смогут ли они выйти на лёд во второй игре финальной серии Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Кольяно принял участие в тренировке «Эвеланш» накануне игры, заняв место в четвёртой тройке нападения. В то же время, Кадри занимался отдельно, появившись на площадке перед тренировкой основного состава.

«Кадри снова катался сегодня, в последние пару дней он работал с клюшкой. Его состояние улучшается, но других новостей о нём нет. Кольяно тоже прогрессирует, он чувствовал себя хорошо и присоединился к общей группе. Посмотрим, позволит его здоровье быть готовым к игре», – приводит слова главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара официальный сайт НХЛ.

Напомним, оба хоккеиста получили травмы по ходу серии с «Эдмонтон Ойлерз» и пропустили первый матч финала Кубка Стэнли. Вторая игра с «Тампой» пройдёт в Денвере 19 июня, начало – в 03:00 мск.