Комфер: Ничушкин — это конь. Весь год он был очень важным игроком для нас
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Нападающий «Колорадо Эвеланш» Джей Ти Комфер поделился мнением об игре российского форварда команды Валерия Ничушкина.
«Вэл — это конь. Он так хорошо защищается и катается. Он физически развит. Ничушкин использует своё тело, он с хорошим опытом. Против него трудно играть. Весь год он был очень важным игроком для нас, особенно в плей-офф», – цитирует Комфера ESPN.
Ничушкин был выбран «Далласом» в первом раунде драфта НХЛ – 2013 под общим 10-м номером, а затем перешёл в «Колорадо» и с сезона-2019/2020 выступает за «Эвеланш».
Сейчас Валерий проводит самый результативный плей-офф в карьере, у него 9 (5+4) очков за 14 матчей.
В регулярном чемпионате Валерий набрал 52 очка в 62 играх: забросил 25 шайб и отдал 27 результативных передач.
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