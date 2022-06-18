Комфер: Ничушкин — это конь. Весь год он был очень важным игроком для нас

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Джей Ти Комфер поделился мнением об игре российского форварда команды Валерия Ничушкина.



«Вэл — это конь. Он так хорошо защищается и катается. Он физически развит. Ничушкин использует своё тело, он с хорошим опытом. Против него трудно играть. Весь год он был очень важным игроком для нас, особенно в плей-офф», – цитирует Комфера ESPN.



Ничушкин был выбран «Далласом» в первом раунде драфта НХЛ – 2013 под общим 10-м номером, а затем перешёл в «Колорадо» и с сезона-2019/2020 выступает за «Эвеланш».



Сейчас Валерий проводит самый результативный плей-офф в карьере, у него 9 (5+4) очков за 14 матчей.

В регулярном чемпионате Валерий набрал 52 очка в 62 играх: забросил 25 шайб и отдал 27 результативных передач.