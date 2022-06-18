Ничушкин в огне, Василевский в ярости. Пять ставок на 2-й матч серии «Колорадо» — «Тампа»

Во втором матче финала Кубка Стэнли «Колорадо» примет «Тампа-Бэй». Начало встречи — в 3:00. Аналитики в своих прогнозах считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Эвеланш» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19. Успех «Лайтнинг» доступен за 2.98.

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Коэффициенты букмекеров на второй матч финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Букмекеры считают, что второй матч финала плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Тампа-Бэй» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Поставить на гол в первые 10 минут встречи можно за 1.65. На ничью в основное время предлагают сделать ставку за 4.75.

Анализ и прогноз на 2-й матч финала плей-офф НХЛ: «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (19.06.2022)

Финал Кубка Стэнли уже стартовал. Первый матч прошёл 16 июня на льду «Болл-Арены» в Денвере. Победу одержал «Колорадо» со счётом 4:3 в овертайме, было непросто. Матч получился голевым, как и ожидалось, болельщики были в восторге от игры звёзд. Натан Маккиннон, Никита Кучеров, Андрей Василевский — состав на заключительную серию подобрался отменный. Впереди — вторая игра, которая обещает подарить ещё больше эмоций.

Нынешний сезон в Национальной хоккейной лиге стал полноценным. Команды сыграли 81 встречу в регулярном чемпионате. В отличие от сезона-2020/2021, который из-за коронавируса оказался урезанным. Тогда участники провели всего по 56 матчей. Хотя это не так сильно играло роль, как отсутствие болельщиков на трибунах. Необычно было видеть огромные стадионы пустыми.

Грусть прошла. Сезон-2021/2022 подарил много ярких моментов и эмоций. Команды смогли удивить не только своих болельщиков, но и многих известных обозревателей. Жаль лишь то, что текущий розыгрыш подходит к своему концу. Накал борьбы и эмоций выходит на пик. Пожалуй, парочка «Колорадо» — «Тампа-Бэй» достойна пережить это.

Форма команд в сезоне-2021/2022

«Колорадо» в этом сезоне удивил своей игрой. Весь сезон прошёл без скачков, собранно. Тем самым «лавины» заслужили первое место в Западной конференции и не спускались ниже. Да и в плей-офф особого сопротивления не встретили. В последнем раунде, например, одолели «Эдмонтон» за четыре игры, не оставив Коннору Макдэвиду и шанса.

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«Тампа-Бэй» по результатам регулярки заняла пятое место в Восточной конференции. В плей-офф НХЛ тоже пришлось попотеть. Особенно в первом раунде с «Торонто», который завершился со счётом 4-3 в серии. Дальше пошло полегче. В последней серии с «Рейнджерс» (4-2) «Лайтнинг» проигрывали 0-2 после двух встреч, но сумели выиграть четыре раза подряд. На характере и опыте расправились с оппонентом.

Личные встречи команд

С 2017 года команды успели встретиться 10 раз, и пока поделили победы поровну. Впрочем, это больше не неожиданность. «Тампа» на уровне обыгрывала оппонента с 2017 года, но за последние год-два «Колорадо» окреп и стал играть намного лучше. В последних трёх битвах «Эвеланш» выиграли трижды (4:3 Б; 3:2; 4:3 ОТ). Хотя видно, что без борьбы соперники не сдаются.

В первой игре финала Кубка Стэнли сезона-2021/2022 «Колорадо» победил на своём льду, продемонстрировав отменную игру в нападении. Гости были растеряны в первом периоде, летели даже 1:3. Во втором своё слово сказали Никита Кучеров и Михаил Сергачёв, и «Тампа» сравняла счёт — 3:3. Однако в овертайме нападающий «Эвеланш» Андре Бураковски забил победный гол с шикарной передачи Валерия Ничушкина.

Ставки на голы

Команды в нападении хороши. Есть в составе звёзды, которые способны решить исход встречи. Плюс в целом составы подобраны оптимально. «Колорадо» в плей-офф за последние 15 встреч забросил 69 шайб, то есть в среднем по 4,6 шайбы за матч. «Тампа-Бэй» же за последние 17 встреч отгрузила соперникам 55 шайб — в среднем по 3,2 шайбы за раз. При таких раскладах можно подумать над «тотал больше 5.5 шайбы» за коэффициент 1.77. Такой вариант зашёл и в первой игре финала.

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Кроме того, в последней встрече неплохо себя проявил форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин, заработавший 1+1 в матче. Всего у россиянина в копилке 11 баллов в 15 играх текущего плей-офф. Так что можно даже попробовать взять нестандартную ставку на индивидуальный тотал Валерия Ничушкина больше 0.5 балла за 1.72. Коэффициент неплохой. Форвард весьма хорош в этом сезоне, игра в первом звене сказывается.

Ставка на штрафные минуты

«Колорадо» в текущих матчах на вылет старался удаляться как можно меньше, играть без сильной агрессии. В среднем за плей-офф у команды было по три удаления в матче, в основном двухминутные. А именно в среднем игроки сидели в боксе по шесть минут за встречу. У «Тампы» всё чуть сложнее — она провела 17 игр и за это время умудрилась неплохо пободаться.

Чего стоит концовка первого матча с «Рейнджерс», когда вся пятёрка после финального свистка решила остудить пыл. В целом у команды получилось в среднем удаляться чуть больше четырёх раз за игру. По восемь-десять минут проводили в штрафном боксе хоккеисты. А в первой игре с «Колорадо» команды суммарно удалились на 16 минут. Думается, дальше в финале накал будет ещё сильнее.

Мы бы поразмыслили над ставкой «тотал штрафов больше 14.5 минуты» за 1.59. Ещё интересный вариант — гол «Колорадо» в большинстве за 1.49. Дело в том, что «Колорадо» за последние пять игр забросил 26 шайб, из которых пять — в большинстве. «Тампа» за последние пять встреч забросила 15 шайб, из которых только две в большинстве. А в меньшинстве пропустила целых пять. Статистика на стороне «лавин».

Прогноз и ставки на второй матч Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Тампа-Бэй Лайтнинг»

«Колорадо» хорошо стартовал в серии с «Тампой». Вырвал свою победу. Кроме того, в целом последние очные встречи оставались именно за «лавинами». Плюс по игре нападение было явно лучше. Конечно, не стоит сбрасывать гостей со счетов. На их стороне один из лучших вратарей лиги и опыт. Они наверняка акклиматизировались и будут чувствовать себя лучше. Ждём бой от гостей, однако как минимум не проиграть снова хозяева, на наш взгляд, способны. 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 2.02 выглядит интересно.



Ставка 1: тотал больше 5.5 шайбы за 1.77.

Ставка 2: Валерий Ничушкин наберёт хотя бы один балл в матче за 1.72.

Ставка 3: тотал штрафов больше 14.5 минуты за 1.59.

Ставка 4: «Колорадо» забьёт в большинстве за 1.49.

Ставка 5: «Колорадо» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.02.

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